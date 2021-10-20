500 гривен требовал Ощадбанк от клиентки за услугу, которая предоставляется бесплатно

К сожалению, не всегда все осведомлены в финансовых вопросах, а также в том, на что они имеют право, а на что нет. Иногда за свою неосведомленность можно хорошо поплатиться.





Неприятная ситуация произошла с клиенткой Ощадбанка, которая решила снять наличные в банкомате другого банка (ПриватБанка). Получилось так, что банкомат не выдал женщине наличные “зажевав” их, однако с карточки средства были списаны. То, как развивалась ситуация дальше – очень удивляет.

За расследование инцидента Ощадбанк требовал дважды по 500 гривен

После того, как случилось неудачное снятие наличных, женщина позвонила на горячую линию ПриватБанка. Там ей объяснили, что она должна позвонить в Ощадбанк, и впоследствии написать заявление на возврат средств. После того, как женщина позвонила в учреждение, ей сообщили, что подача заявления будет стоить 500 грн, а период рассмотрения дела минимум 40 дней.

Несмотря на возмущение, клиентка все же написала заявление, заплатила 500 грн, и честно ожидала пока пройдет 40 дней, однако после этого с ней так никто и не связался. Обратившись в банк повторно, ей ответили, что нужно писать новое заявление, и платить еще раз 500 грн.

Далее женщина обратилась в полицию, где выяснилось, что изначально ситуация была неправильно подана. Комиссия в размере 500 грн, снимается, если неизвестна судьба средств. Например, их украли мошенники. А здесь все вполне понятно, и женщине просто нужно было указать номер банкомата, а также время, когда она снимала наличные. Тогда, средства вернули бы быстро, а главное бесплатно.

Чем закончилась приключение – неизвестно

Писала ли женщина повторное заявление, или нет уже не сообщается. В социальных сетях потерпевшей советуют писать заявление на банк о неправомерном вымогательстве средств.