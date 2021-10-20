500 гривень вимагав Ощадбанк від клієнтки за послугу, яка надається безкоштовно

На жаль, не завжди люди обізнані в фінансових питаннях, а також в тому, на що вони мають право, а на що ні. Інколи за власну необізнаність можна добряче поплатитися.





Неприємна ситуація трапилася з клієнткою Ощадбанку, яка вирішила зняти готівку в банкоматі іншого банку (ПриватБанку). Вийшло так, що банкомат не видав жінці готівку “зажувавши” її, однак з картки кошти було списано. Те, як розвивалася ситуація далі – дуже дивує.

За розслідування інциденту Ощадбанк вимагав двічі по 500 гривень

Після того, як трапилося невдале зняття готівки, жінка зателефонувала на гарячу лінію ПриватБанку. Там їй пояснили, що вона має зателефонувати в Ощадбанк, і згодом написати заяву на повернення коштів. Після того, як жінка зателефонувала в установу, їй повідомили, що подача заяви коштуватиме 500 грн, а період розгляду справи мінімум 40 днів.

Попри обурення, клієнтка все ж написала заяву, заплатила 500 грн, і чесно очікувала поки пройде 40 днів, однак після цього з нею так ніхто й не зв’язався. Звернувшись в банк повторно, їй відповіли, що потрібно писати нову заяву, і платити ще раз 500 грн.

Далі жінка звернулася до правоохоронців, які вияснили, що з самого початку ситуація була неправильно подана. Комісія у розмірі 500 грн, знімається, якщо невідома доля коштів. Наприклад, їх вкрали шахраї. А тут все цілком зрозуміло, і жінці просто потрібно було вказати номер банкомату, а також час коли вона знімала готівку. Тоді, кошти повернули б швидко, а головне безкоштовно.

Чим закінчилася пригода — невідомо

Чи писала жінка повторну заяву, чи ні вже не повідомляється. В соціальних мережах потерпілій радять писати заяву на банк про неправомірне вимагання коштів.