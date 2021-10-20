Полиция выборочно будет проверять наличие и подлинность COVID-сертификатов в украинцев

В Украине уже который день подряд наблюдается довольно печальная статистика заболеваемости. Ежедневно фиксируют по 17-18 000 новых больных коронавирусом. Сотни людей умирают. Украина приближается к очередному пику, поэтому в некоторых регионах уже введена красная зона, которая имеет целый ряд ограничений.





Посещать заведения, беспрепятственно ездить в городском и междугородном транспорте могут только те, у кого есть сертификат о вакцинации, или же свежий отрицательный ПЦР-тест, или тест на наличие антител.

Чтобы украинцы не пренебрегали правилами, в городах будут организовывать так называемые рейдовые группы из правоохранителей. Те должны выборочно посещать места скопления людей, и проверять имеют ли прохожие документ, подтверждающий, что они не являются заразными для окружающих.

Правоохранители будут проверять сертификаты по QR-коду

13 октября правоохранителям уже установили на планшеты специальные программы, с помощью которых они могут считывать QR-код с сертификатов о вакцинации. Таким образом, полицейские будут знать, настоящий перед ними сертификат или подделка. Во втором случае, владельцу “липового” документа грозит административное наказание.

Относительно общественного транспорта, то вся ответственность лежит на перевозчиках. Если в автобусе или поезде полиция обнаружит человека без теста или сертификата, это означает, что перевозчик этого не досмотрел. Водитель уронил пассажира, а затем сам несет за него ответственность. Пассажиров же могут наказать только за отсутствие масок, ведь масочный режим никто не отменял, и в закрытых помещениях тем более.

Пока проверки будут проходить только в красных зонах

Сейчас рейды пройдут в регионах, где объявлена ​​красная зона. Однако, вероятно вскоре нововведения коснутся и оранжевых зон. Не исключение, что проверять граждан будут даже в тех городах, где статистика утешительная.