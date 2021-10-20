Новини

Полиция выборочно будет проверять наличие и подлинность COVID-сертификатов в украинцев

21.10.2021
1 хвилина на прочитання

В Украине уже который день подряд наблюдается довольно печальная статистика заболеваемости. Ежедневно фиксируют по 17-18 000 новых больных коронавирусом. Сотни людей умирают. Украина приближается к очередному пику, поэтому в некоторых регионах уже введена красная зона, которая имеет целый ряд ограничений.


Посещать заведения, беспрепятственно ездить в городском и междугородном транспорте могут только те, у кого есть сертификат о вакцинации, или же свежий отрицательный ПЦР-тест, или тест на наличие антител.

Новини по темі

Чтобы украинцы не пренебрегали правилами, в городах будут организовывать так называемые рейдовые группы из правоохранителей. Те должны выборочно посещать места скопления людей, и проверять имеют ли прохожие документ, подтверждающий, что они не являются заразными для окружающих.

Правоохранители будут проверять сертификаты по QR-коду

13 октября правоохранителям уже установили на планшеты специальные программы, с помощью которых они могут считывать QR-код с сертификатов о вакцинации. Таким образом, полицейские будут знать, настоящий перед ними сертификат или подделка. Во втором случае, владельцу “липового” документа грозит административное наказание.

Относительно общественного транспорта, то вся ответственность лежит на перевозчиках. Если в автобусе или поезде полиция обнаружит человека без теста или сертификата, это означает, что перевозчик этого не досмотрел. Водитель уронил пассажира, а затем сам несет за него ответственность. Пассажиров же могут наказать только за отсутствие масок, ведь масочный режим никто не отменял, и в закрытых помещениях тем более.

Пока проверки будут проходить только в красных зонах

Сейчас рейды пройдут в регионах, где объявлена ​​красная зона. Однако, вероятно вскоре нововведения коснутся и оранжевых зон. Не исключение, что проверять граждан будут даже в тех городах, где статистика утешительная.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


21.10.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Ці функції в смартфонах Xiaomi знизять навантаження на очі

21.10.2021

Поліція вибірково перевірятиме наявність та справжність COVID-сертифікатів у пересічних громадян

21.10.2021

500 гривень вимагав Ощадбанк від клієнтки за послугу, яка надається безкоштовно

21.10.2021

500 гривен требовал Ощадбанк от клиентки за услугу, которая предоставляется бесплатно

21.10.2021
Back to top button