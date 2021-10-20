Поліція вибірково перевірятиме наявність та справжність COVID-сертифікатів у пересічних громадян

В Україні вже котрий день поспіль спостерігається доволі сумна статистика захворюваності. Щодня фіксують по 17-18 000 нових хворих на коронавірус. Сотні людей помирають. Україна наближається до чергового піку, тож в деяких регіонах вже запроваджено червону зону, яка має цілий ряд обмежень.





Відвідувати заклади, безперешкодно їздити у міському та міжміському транспорті можуть лише ті, у кого є сертифікат про вакцинацію, або ж свіжий негативний ПЛР-тест, чи тест на наявність антитіл. Щоб українці не нехтували правилами, у містах будуть організовувати так звані рейдові групи з правоохоронців. Ті повинні вибірково відвідувати місця скупчення людей, і перевіряти чи мають перехожі документ, який підтверджує, що вони не є заразними для оточуючих.

Правоохоронці перевірятимуть сертифікати по QR- коду

13 жовтня правоохоронцям вже встановили на планшети спеціальні програми, з допомогою яких вони можуть зчитувати QR-код з сертифікатів про вакцинацію. Таким чином, поліцейські знатимуть, чи справжній перед ними сертифікат чи підробка. У другому випадку, власнику “липового” документу загрожує адміністративне покарання.

Щодо громадського транспорту, то вся відповідальність лежить на перевізниках. Якщо в автобусі чи поїзді поліція виявить людину без тесту чи сертифікату, це означає, що перевізник цього не догледів. Водій впустив пасажира, а відтак сам несе за нього відповідальність. Пасажирів ж можуть покарати лише за відсутність масок, адже масковий режим ніхто не скасовував, і в закритих приміщеннях тим паче.

Поки що перевірки відбуватимуться лише в червоних зонах

Наразі рейди відбуватимуться в регіонах, де оголошена червона зона. Однак, ймовірно незабаром нововведення торкнуться й помаранчевих зон. Не виключення, що перевірятимуть громадян навіть в тих містах, де статистика втішна.