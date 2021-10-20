Ці функції в смартфонах Xiaomi знизять навантаження на очі

Ми проводимо дуже багато часу, дивлячись в екрани смартфонів. Це дуже шкідливо для очей, причому даний факт не є секретом ні для кого, включаючи виробників самих телефонів. Але далеко не всі знають про те, що багато популярних моделей дозволяють знизити навантаження на очі. Наприклад, в Xiaomi є відразу кілька таких функцій.





Корисні функції

Першою корисною функцією є темний режим. Він зменшує яскравість екрану і робить інтерфейс більш темним. Завдяки цьому не тільки очі будуть втомлюватися набагато менше, але і заряд буде триматися набагато довше. У новій версії прошивки з’явився просунутий режим 2.0, який тепер дозволяє, зокрема, інтегрувати темний режим в інші додатки, навіть ті, які його не підтримують. Активується дана функція в налаштуваннях дисплея, її можна запланувати на певний час, і навіть вибрати програми, в яких він буде застосовуватися за замовчуванням.

Друга корисна функція – анти-мерехтіння. Згідно з дослідженнями лікарів, непомітне для ока мерехтіння дисплеїв при низькому освітлені може стати причиною безсоння і головного болю. Режим анти-мерехтіння трохи погіршує якість зображення, але прибирає фізіологічні проблеми.

Нарешті, режим читання зменшує кількість синього світла, який є найменш фізіологічним з усіх можливих. Найкраще цей режим використовувати перед сном, коли потрібно поліпшити якість засипання.

Лікарі додають, що перед сном бажано вимикати будь-які гаджети.

Це пов’язано з тим, що якість сну залежить від гормону мелатоніну, який виробляється тільки в абсолютній темряві. Відзначимо, що саме такі умови найбільш фізіологічні. Для нашого організму ми все ще живемо в первісний час, коли не було ніяких джерел світла, крім природних, і до того ж зазвичай не потрібно було вставати по будильнику.