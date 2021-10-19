Могут быть проблемы: украинцам рассказали, как вести себя, когда пришли проверять счетчик

Проверка счетчиков – рутинное дело, на которое потребители обычно не обращают внимания. А зря. Ведь во время таких проверок контролеры не всегда придерживаются процедуры, и могут допустить ошибку, за которую вам потом придется расплачиваться из своего кармана.





Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) дала украинцам общие рекомендации, которые точно пригодятся во-время визита проверяющего.

Если к вам пришел представитель электропоставщика с намерением проверить показатели счетчика, прежде всего попросите его предъявить удостоверение. Без такого документа даже не стоит впускать визитера в квартиру. А вдруг он окажется мошенником.

Если у контролера есть удостоверение, его нужно впустить в квартиру и дать возможность выполнить свою работу. Более того, потребитель обязан по закону предоставить представителю оператора доступ к счетчику для проверки его технического состояния или снятия показателей.

Во-время работы контроллера пользователь имеет полное право наблюдать за его действиями, а также заснять процесс или сделать несколько фото.

После завершения проверки, внимательно ознакомьтесь с документами, которые контроллер попросит подписать. Потребитель имеет право вносить в них письменные правки в случае несогласия с их содержанием.

Если что-то в процедуре проверки, ее результатах или поведении контроллера вызвало у вас подозрение, позвоните в колл-центр электропоставщика, его информационно-консультационный центр, или сразу же в НКРЭКУ.

Внимательность во время визита представителя электрораспределительной компании является крайне важной для каждого пользователя этой коммунальной услуги. Если вы потеряете бдительность и «на автомате» подпишете документы с результатами проверки, доказать их ошибочность будет нелегко.

Поэтому с момента, когда контроллер переступил порог вашего дома, отложите все дела и проконтролируйте весь процесс проверки от начала до конца.