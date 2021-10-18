Украинцы будут поражены платежами за коммунальные после старта отопительного сезона

В Украине уже кое-где начался отопительный сезон. Этому способствует и погода, и дата на календаре. Традиционно, отопительный сезон начинается 15 октября. Текущий год не стал исключением. В некоторых квартирах уже вовсю греют батареи. В школах и дошкольных учреждениях тоже тепло. Но стоит ли очень радоваться теплом и комфортом в домах? И не исчезнет ли эта радость после первых платежек, которые придут украинцам уже в следующем месяце.





Тарифы точно изменятся: что и на сколько вырастет?

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверенно заявил, что украинцы не будут платить за коммунальные платежи значительно больше, чем в прошлом году. Мол правительство сделало все для того, чтобы сдержать тарифы. В Кабмине заявляют, что цена за горячую воду не будет меняться, но умолчали о том, что с ростом цен на газ, автоматически будет расти и стоимость горячей воды. Сейчас в тарифах заложена цена 5 грн за кубометр, и она точно будет больше.

Годовой тариф на газ для украинцев зафиксировали на уровне 8 гривен. Такова его стоимость не изменится до мая 2022-го. Однако, тем кто получает газ от поставщика последней надежды, придется платить больше. Здесь цены колеблются в пределах 12 – 16 грн / куб. Такую цену будут платить те граждане, которые не успели вовремя подключить договор с поставщиком, или же компания, которая поставляет им газ не может по каким-то причинам этого сделать.

За электроэнергию тарифы уменьшили

За электроэнергию тарифы в октябре снизили, но они все равно выше по сравнению с прошлогодними. Сейчас актуален тариф – 1,44 грн. (до недавнего времени было 1,68 грн). А в октябре 2020 украинцы платили по 90 копеек.