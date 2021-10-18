Українці будуть вражені платіжками за комунальні після старту опалювального сезону

В Україні вже подекуди розпочався опалювальний сезон. Цьому сприяє і погода, і дата на календарі. Традиційно, опалювальний сезон розпочинається 15 жовтня. Поточний рік не став виключенням. В деяких квартирах вже на повну гріють батареї. В школах та дошкільних закладах теж тепло. Та чи варто дуже тішитися теплом і комфортом в домівках? І чи не зникне ця радість після перших платіжок, які прийдуть українцям вже наступного місяця.





Тарифи точно з міняться : що і на скільки зросте?

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль впевнено заявив, що українці не платитимуть за комунальні платежі значно більше ніж минулого року. Мовляв уряд зробив все для того, щоб стримати тарифи. В Кабміні заявляють, що ціна за гарячу воду не змінюватиметься, але змовчали про те, що з ростом цін на газ, автоматично зростатиме й вартість гарячої води. Зараз в тарифах закладена ціна 5 грн. за кубометр, і вона точно зростатиме.

Річний тариф за газ для українців зафіксували на рівні 8 гривень. Така його вартість не зміниться до травня 2022 року. Однак, тим хто отримує газ від постачальника останньої надії, доведеться платити більше. Тут ціни коливаються в межах 12-16 грн/куб. Таку ціну платитимуть ті громадяни, які не встигли вчасно підключити договір з постачальником, або ж компанія, яка постачає їм газ не може з якихось причин цього зробити.

За електроенергію тарифи зменшили

За електроенергію тарифи в жовтні знизили, але вони все одно вищі порівняно з минулорічними. Зараз актуальний тариф – 1,44 грн. (донедавна було 1,68 грн). А в жовтні 2020 українці платили по 90 копійок.