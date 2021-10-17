Эти продукты подорожали сильнее всего: украинцы с трудом сводят концы с концами

Как сообщает Госстат, в нашей стране очень сильно подорожали многие продукты. Какие же подорожали больше всего и насколько – какими были цены раньше, и каковы они сейчас? Давайте это выясним, а заодно разберемся с причинами данного резкого подорожания.





Дорогие продукты: что делать и кто виноват

Согласно OBOZREVATEL, чем дальше, тем больше многие продукты становятся недоступными для украинцев. Так, в конце лета — начале осени килограмм говядины стоил около 165 грн за килограмм, что на двенадцать процентов больше, чем в прошлом году. Стоимость куриного филе составляет сто одиннадцать гривен, в прошлом году оно стоило около 91 гривны за килограмм.

Также в этом году очень сильно подорожало подсолнечное масло, его стоимость составляет 64 гривны за литр. Стоимость килограмма сала в магазинах составляет восемьдесят две гривны, в то время как на рынках и на ярмарках сложно найти хороший продукт дешевле ста гривен за килограмм. Очень сильно, более чем на шестьдесят процентов, подорожали яйца, стоимость десятка яиц составляет сорок гривен.

Причин у подорожания продуктов очень много. Одна из них — пандемия COVID-19. Во многих регионах из-за вспышек заболеваемости останавливаются предприятия, а также из-за локдаунов страдают поставки необходимой продукции. Еще одной серьезной причиной является сильное подорожание тарифов на газ и электроэнергию. Иного выхода, кроме как повысить цены, в такой ситуации предприятиям не остается.

Также, как мы писали ранее, эксперты ожидают рост цен на некоторые импортные товары, в частности, чай, кофе, рыбу, фрукты. Это связано в первую очередь с подорожанием иностранной валюты — долларов и евро. Необходимо понимать, что ни один товар не может стоить на внешнем рынке дешевле, чем на внутреннем, иначе его нет смысла экспортировать.