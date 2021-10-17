Астрологи назвали найбільш невдалі поєднання знаків Зодіаку

Від знаків Зодіаку, під якими ви народжені, залежить дуже багато речей, в тому числі і ваш характер. Багато хто помічав, що з деякими людьми стосунки у них абсолютно не складаються, навіть незважаючи на те, що начебто є і взаємна симпатія, і щире бажання їх будувати.





Причина може критися в несумісній енергетиці, яка є наслідком невдалого поєднання знаків Зодіаку. Які ж ці невдалі поєднання?

Найневдаліші союзи: щастя не буде

Всупереч відомому прислів’ю, протилежності зовсім не притягуються. Притягуються схожі люди з відмінними «шорсткостями», які вони згладжують один об одного. В астрології, як правило, невдалими вважаються поєднання знаків, що належать до протилежних стихій. При цьому деякі знаки особливо нетолерантні до своїх протилежностей, і саме тому вони потрапляють до нашого списку.

Наприклад, Леви, найяскравіші представники стихії Вогню, дуже погано поєднуються з Рибами, типовими «водними». Леви егоцентричні, люблять перебувати в центрі уваги, часто фліртують з представниками протилежної статі. Риби ж і в меншій мірі – інші представники водних знаків, Раки і Скорпіони, «розчиняються» в коханій людині і чекають від неї того самого. Партнер-Риби буде ревнувати Лева, відчувати, що він не вкладається в їхні стосунки.

Погано поєднуватимуться Козероги, найбільш «радикальні» представники стихії Землі, з такими ж «радикальними» повітряними Водоліями. Їхні стосунки загрожують постійними суперечками з будь-якого приводу. Козероги – домосіди, які цінують спокій і порядок, Водолії – зовсім навпаки. В кінцевому підсумку перші почнуть вважати других навіженими, а ті їх у відповідь – нудними.

Існують й інші невдалі союзи. Наприклад, Рак, що цінує стабільність, погано вживеться з Близнюками, відомими своєю мінливістю. Однак ці відмінності можна спробувати згладити, в той час, як поєднання протилежних знаків компенсуються набагато важче.