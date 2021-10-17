Ці продукти подорожчали найбільше: українці ледве зводять кінці з кінцями

Як повідомляє Держстат, в нашій країні дуже сильно подорожчали деякі продукти. Які ж з них додали в ціні найбільше – якою була ціна раніше, і якою вона стала зараз? Давайте це з’ясуємо, а заодно розберемося з причинами даного різкого подорожчання.





Дорогі продукти: що робити і хто винен

Чим далі, тим більше продукти стають недоступними для українців. Так, в кінці літа – початку осені кілограм яловичини коштував близько 165 грн. за кілограм, що на дванадцять відсотків більше, ніж в минулому році. Ціна курячого філе становить сто одинадцять гривень, в минулому році воно коштувало близько 91 гривні за кілограм.

Також в цьому році дуже сильно подорожчала соняшникова олія, її вартість становить 64 гривні за літр. Вартість кілограма сала в магазинах становить вісімдесят дві гривні, в той час як на ринках і на ярмарках складно знайти хороший продукт дешевше ста гривень за кілограм. Дуже сильно, більш ніж на шістдесят відсотків, подорожчали яйця, вартість десятка яєць становить сорок гривень.

Причин у подорожчання продуктів дуже багато. Одна з них – пандемія COVID-19. У багатьох регіонах через спалахи захворюваності зупиняються підприємства, а також через локдауни страждають поставки необхідної продукції. Ще однією серйозною причиною є сильне подорожчання тарифів на газ і електроенергію. Іншого виходу, крім як підвищити ціни, в такій ситуації підприємствам не залишається.

Також, як ми писали раніше, експерти очікують зростання цін на деякі імпортні товари, зокрема, чай, каву, рибу, фрукти. Це пов’язано в першу чергу з подорожчанням іноземної валюти – долара та євро. Необхідно розуміти, що жоден товар не може коштувати на зовнішньому ринку дешевше, ніж на внутрішньому, інакше його немає сенсу експортувати.