Астрологи назвали самые неудачные сочетания знаков Зодиака

От знаков Зодиака, под которыми вы рождены, зависит очень многое, в том числе и характер. Многие замечали, что с некоторыми людьми отношения у них совершенно не складываются, даже несмотря на то, что вроде бы есть и обоюдная симпатия, и искреннее желание их строить.





Причина может таиться в несовместимой энергетике, причина которой — в неудачных сочетаниях знаков Зодиака. Какие же эти неудачные сочетания?

Самые неудачные сочетания: счастья не будет

Вопреки известной пословице, противоположности вовсе не притягиваются. Притягиваются похожие люди с отличающимися «шероховатостями», которые они сглаживают друг у друга. В астрологии, как правило, неудачными считаются сочетания знаков, принадлежащих к противоположным стихиям. При этом некоторые знаки особенно нетолерантны к своим протовоположностям, и именно поэтому они попадают в наш список.

К примеру, Львы, самые яркие представители стихии Огня, очень плохо сочетаются с Рыбами, типичными «водными». Львы эгоцентричны, любят находиться в центре внимания, часто флиртуют с представителями противоположного пола. Рыбы же и в меньшей степени — другие представители водных знаков, Раки и Скорпионы, «растворяются» в любимом человеке и ждут от него того же. Партнер-Рыбы будет ревновать Льва, чувствовать, что он не вкладывается в их отношения.

Плохо будут сочетаться Козероги, самые «радикальные» представители стихии Земли, с такими же «радикальными» воздушными Водолеями. Их отношения чреваты постоянными спорами по любому поводу. Козероги — домоседы, ценящие спокойствие и порядок, Водолеи — ровно наоборот. В конечном итоге первые начнут считать вторых взбалмошными, а те их в ответ — скучными.

Существуют и другие неудачные сочетания. Например, Рак, ценящий стабильность, плохо уживется с Близнецами, известными своей переменчивостью. Однако эти отличия можно попробовать сгладить, в то время, как сочетания противоположных знаков компенсируются с трудом.