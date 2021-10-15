На Киевщине найден опаснейший ядовитый паук

Как сообщают СМИ, в субботу на Троещине был обнаружен необычный паук. Его фотографии тут же разлетелись по социальным сетям. Эксперты предупреждают: этого паука ни в коем случае нельзя трогать, и вообще от него желательно держаться подальше!





Что нужно знать о пауке, найденном в Киеве

По словам экспертов, паук, фотографии которого появились во многих социальных сетях, является одним из самых редких, красивых и при этом опасных членистоногих нашей страны. Его укус невероятно болезненный, вызывает онемение на неделю и может привести даже к более серьезным последствиям, например, анафилактическому шоку.

Народное название такого паука – «Паук-божья коровка», а научное — чёрный эрезус, черная толстоголовка, или же Eresus kollari. Он является единственным представителем рода пауков-эрезидов, который живет не в тропиках. Ареал обитания этого вида — от Испании до Центральной Азии. Интересно, что, например, на территории Великобритании этот вид практически полностью исчез.

У нас в Украине эрезусы встречаются достаточно редко. Как правило, они обитают в норах. Живут от восьми месяцев до полутора лет, срок жизни самок примерно в два раза больше, чем у самцов.

Для человека опасны в первую очередь самки, которые могут подумать, что вы напали на ее детенышей. Размер тела самцов составляет восемь — одиннадцать миллиметров, самок — от девяти до шестнадцати. Самки обычно черные, самцы — красные с четырьмя крупными чёрными пятнами.

В случае, если вы вдруг увидите такого паука во время прогулки, просто пройдите мимо. Эрезусы, как и большинство других пауков, неагрессивны и первыми нападают редко. В случае, если они вас все-таки укусят, срочно обратитесь к врачу. Не пытайтесь заниматься самолечением, так как это может только ухудшить ваше состояние.