На Київщині знайдено найнебезпечнішого отруйного павука

Як повідомляють ЗМІ, в суботу на Троєщині був знайдений незвичайний павук. Його фотографії тут же розлетілися соціальними мережами. Експерти попереджають: цього павука ні в якому разі не можна чіпати, і взагалі від нього бажано триматися подалі.





Що потрібно знати про павука, знайденого в Києві

За словами експертів, павук, фотографії якого з’явилися в багатьох соціальних мережах, є одним з найбільш рідкісних, красивих і при цьому небезпечних членистоногих нашої країни. Його укус неймовірно болісний, викликає оніміння на тиждень і може привести навіть до більш серйозних наслідків, наприклад, анафілактичного шоку.

Народна назва такого павука – «Павук-сонечко», а наукова – чорний ерезус, чорна толстоголовка, або ж Eresus kollari. Він є єдиним представником роду павуків-ерезидів, який живе не в тропіках. Ареал проживання цього виду – від Іспанії до Центральної Азії. Цікаво, що, наприклад, на території Великобританії цей вид практично повністю зник.

У нас в Україні ерезуси зустрічаються досить рідко. Як правило, вони живуть в норах. Термін життя складає від восьми до 18 місяців, термін життя самок приблизно в два рази більше, ніж у самців.

Для людини небезпечні в першу чергу самки, які можуть подумати, що ви нападаєте на їхніх дитинчат. Розмір тіла самців становить вісім – одинадцять міліметрів, самок – від дев’яти до шістнадцяти. Самки зазвичай чорні, самці – червоні з чотирма великими чорними плямами.

У разі, якщо ви раптом побачите такого павука під час прогулянки, просто пройдіть повз них. Ерезуси, як і більшість інших павуків, неагресивні та першими нападають рідко. У разі, якщо вони вас все-таки вкусять, терміново зверніться до лікаря. Не намагайтеся займатися самолікуванням, тому що це може тільки погіршити ваш стан.