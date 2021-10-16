Кожному по 2500 гривень: хто з українців може претендувати на виплату від держави?

На днях в Україні відсвяткували “День захисників та захисниць України”. Для нашої держави свято дуже важливе та актуальне, адже хлопці та дівчата вже кілька років поспіль оберігають країну від наступів агресора, ризикуючи власним життям. Та окрім урочистих промов, ходи і парадів, держава вирішила привітати військовослужбовців ще й грошовою винагородою. Виплачують по 2500 грн., однак претендують на цю суму далеко не всі військові.





На виплати претендують окремі військовослужбовці

Відтак, отримати святкову премію зможуть ті військовослужбовці у яких відсутні не зняті дисциплінарні стягнення. Це не стосується курсантів, які не проходили військову службу, а також тих осіб, які зараз перебувають на строковій військовій службі.

Загалом, забезпечення потреб армії та військовослужбовців зокрема, мало б відбуватися на необхідному рівні та без проблем. Адже не так давно на рахунок цього був прийнятий законопроєкт, який вже одобрили у Кабінеті Міністрів України. Щоправда його ще не підписав Володимир Зеленський. Згідно законопроєкту, Міністерство оборони має право збільшити розмір своїх витрат, які направлені на фонд забезпечення.

Збільшили пенсії тим, хто втратив близьких в зоні АТО

Варто нагадати, що 11 жовтня, уряд прийняв рішення збільшити соціальну допомогу матерям та дружинам тих військовослужбовців, які загинули перебуваючи у зоні АТО. Тепер вони отримуватимуть пенсію в розмірі 7800 гривень. Станом на 2022 рік, на таку допомогу претендує близько 2000 осіб. Крім цього, дана доплата ніяк не варіюватиметься в залежності від того, чи має сім’я якусь іншу допомогу соціального характеру, та незалежно від розміру усіх інших пільг чи субсидій.