Субсидию будут давать с запасом: кто может получить до 10 000 на коммуналку?

Кое-где уже начался отопительный сезон. В этом году правительство пообещало, что число семей, получающих субсидию значительно увеличится. Этот неудивительно, ведь многие украинцы за период пандемии остались без работы, либо работают неполное количество часов и получат значительно меньшую зарплату.





Количество семей в которых совокупный доход ниже нормы – растет. Соответственно им будет помогать государство, как минимум с оплатой коммунальных услуг. Деньги будут выдавать наличными, и если украинцам удастся сэкономить, “сдачу” они могут оставить себе. Какие суммы будут получать люди, и как они будут рассчитываться?

От 2000 до 10000 гривен компенсации на коммуналку

Средний размер субсидии по Украине составляет 2000 гривен, но эта сумма может корректироваться в зависимости от того, сколько человек насчитывается в семье, какой их совокупный доход. Береться во внимание и площадь жилья. Поэтому, чем больше семья и меньше у нее доход, тем больше будет возмещение за коммунальные платежи. Если в семье работает только муж, а жена, например в декретном отпуске, и в семье 2-3 детей, компенсация за коммуналку может достигать и 10 000.

Также, украинцы могут примерно посчитать, на какой размер субсидии они претендуют. Следовательно, нужно добавить средний доход на одного члена семьи, разделить его на два прожиточных минимума, и умножить на 20% (до карантина было 15%). Получится тот процент от совокупного дохода семьи, который она может отдавать на коммуналку. А если его не хватает, разницу будет оплачивать государство.

Размер субсидии, может корректироваться еще и в зависимости от региона и тарифов, которые в нем преобладают. Ведь уже известно, что разница между областями будет весомой. В Киеве 1 куб.газа может стоить до 30 грн, тогда как в Хмельницкой области, к примеру, 13 грн.

Что же, о том, хватит ли украинцам субсидии, чтобы комфортно пережить зиму, станет известно уже через месяц-два, когда население получит первые платежки за отопление и первые возмещения.