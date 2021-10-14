Українці скаржаться на незручні умови monobank

Нещодавно на порталі «Мінфін» з’явилося повідомлення про те, що у monobank є «підводні камені» у правилах використання кредитних карт. У чому ж вони полягають, і на що потрібно звернути увагу в першу чергу?





«Дрібний шрифт» і зайві комісії

За словами українки, менеджери «Монобанк» буквально «обірвали» їй телефон, постійно пропонуючи отримати кредитну картку, за якою діяв пільговий період обслуговування. Жінка погодилася і зареєструвалася в системі, але картку не отримувала до форс-мажорних обставин.

Нарешті, настали форс-мажорні обставини – їй було необхідно терміново перевести гроші на картку чоловіка. Жінка зробила це і перевела йому гроші за допомогою картки Monobank. Вона була вкрай неприємно здивована, коли, крім переказу, що склав вісімнадцять тисяч гривень, у неї також і списалася комісія, що становила цілих сімсот двадцять гривень, тобто чотири відсотки.

Жінка була, звичайно, сильно обурена. За її словами, якщо вона не поверне на картку гроші до тридцятого листопада, то з неї візьмуть відсотки за можливість ними користуватися, що, звичайно, не лізе ні в які рамки. Вона також додала, що сама вже тридцять п’ять років є працівницею банківської сфери та прекрасно розуміє, що в банку нічого не буває безкоштовного, однак, на її думку, це перебір. Скріншот коментаря додається.

Банк, зрозуміло, відреагував на обурений коментар. За словами співробітника, за переказ в рахунок особистих коштів комісія відсутня, але ось за перевищення ліміту комісія дійсно береться.

Раніше ми розповідали історію українця, якому monobank просто відмовив в обслуговуванні. Несподівано для себе він не зміг зайти в мобільний додаток monobank. Причини для цього він так і не зрозумів, а тому відразу ж зробив те, що на його місці зробить кожен – повідомив про проблему в банківську службу підтримки. Служба надіслала відповідь, який сам українець іронічно називає «листом щастя».

Повідомлення звучало наступним чином: «На жаль, ми не можемо продовжити ваше подальше обслуговування в нашому банку. На основі інформації з різних джерел банк прийняв рішення про відмову в подальшому обслуговуванні». Спроба дізнатися, яку саме «інформацію» отримав банк, успіхом не увінчалася.