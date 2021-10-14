Субсидію даватимуть із запасом: хто може отримати до 10 000 на комуналку?

Подекуди вже розпочався опалювальний сезон. Цьогоріч уряд пообіцяв, що число тих сімей, які отримують субсидію значно збільшиться. Це й не дивно, адже багато українців за період пандемії залишилися без роботи, або працюють неповну кількість годин і отримують значно меншу зарплату.





Кількість тих родин в яких сукупний дохід нижче норми — росте. Відповідно їм допомагатиме держава, як мінімум з оплатою комунальних послуг. Гроші видаватимуть готівкою, і якщо українцям вдасться зекономити, “здачу” вони можуть залишити собі. Які суми отримуватимуть, та як вони розраховуватимуться?

Від 2000 до 10000 гривень компенсації на комуналку

Середній розмір субсидії по Україні становить 2000 гривень, але ця сума може корегуватися в залежності від того, скільки осіб налічується в сім’ї, який їхній сукупний дохід. Враховуватиметься й площа житла. Відтак, чим більша родина та менший у неї дохід, тим більшим буде відшкодування за комунальні платежі. Якщо в родині працює лише чоловік, а дружина, приміром у декретній відпустці, і в родині 2-3 дітей, компенсація за комуналку може сягати й 10 000.

Також, українці можуть приблизно порахувати, на який розмір субсидії вони претендують. Відтак, потрібно додати середній дохід на одного члена родини, поділити його на два прожиткових мінімуми, і помножити на 20% (до карантину було 15%). Те що вийде і є той відсоток від сукупного доходу родини, який вона може віддавати на комуналку. А якщо його не вистачає, різницю оплачуватиме держава. Розмір субсидії, може коригуватися ще й в залежності від регіону та тарифів, які в ньому переважають. Адже вже відомо, що різниця між областями буде вагомою. В Києві 1 куб.газу може коштувати до 30 грн, тоді як в Хмельницькій області, приміром, 13 грн.

Що ж, про те, чи вистачатиме українцям субсидії, щоб комфортно пережити зиму, стане відомо вже через місяць-два, коли населення отримає перші платіжки за опалення та перші відшкодування.