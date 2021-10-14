В Украине выпал первый снег и приморозило

Карпатские горы окутал снег. В этом году первый снегопад прошел примерно в тот же период, как и в прошлые годы. Например, в 2019 году первый снег на Черногорском хребте выпал 22 сентября, а в 2020 году 26-27 сентября. Синоптики говорят, что осадки в пределах нормы. Температура воздуха также не выходит за пределы нормальных показателей. Снегопад в Карпатских горах — это первый предвестник зимы для всей Украины.





Гора Поп Иван известна не только тем, что является одной из самых высоких в Карпатах (высота более 2000 метров). Это одна из вершин, на которой всегда впервые встречают снегопады. Синоптики прогнозируют в этом году раннюю и снежную зиму.

Черногорский поисково-спасательный отряд опубликовал новость на своей странице в Фейсбуке. В первые сутки пост набрал более 1000 лайков. Также спасатели предупредили, что погодные условия не благоприятны. Туристам лучше отказаться от прогулок. Ведь именно сейчас в районе горы ограниченная видимость из-за метели.

Черногорский хребет очень популярен среди туристов. Круглый год сюда приезжают со всей Украины, а также Европы. К этому массиву принадлежит Говерла, Мунчель, Поп Иван и другие вершины.

Погода сейчас на горе Поп Иван такая: облачно, ветер северный со скоростью 5 м / с. Температура воздуха 6 градусов мороза. В Прикарпатье тоже холодно, облачно, ожидаются дожди.

Годовое количество осадков здесь в пределах 600-1600 мм. На вершинах гор особенно высокий уровень заснеженности 1400-1600 мм. Холодный период длится 2,5-3 месяца.

На горе Драгобрат, также выпал первый снег и зафиксированы первые заморозки. Но осадков значительно меньше. Поэтому начало туристического сезона “не за горами”. Можно начать подготовку к зимним видам спорта. На сайтах популярных лыжных курортов уже можно заказать услуги по акционным ценам.