Астрологи назвали главных лузеров октября по знаку зодиака

Октябрь. Период, когда землю покрывают золотые листья, похожие на драгоценные монеты. Но несмотря на такие радужные финансовые ассоциации, не всем знакам зодиака в этом месяце повезет с деньгами. Астрологи назвали три созвездия, которые станут настоящей черной меткой для всех, кто под ними родился. Близнецам, Стрельцам и Козерогам в этом месяце лучше не тратиться. Ведь им угрожают не то что малые доходы, но даже значительные убытки.





Близнецы

Конец текущего месяца и начало ноября превратится для представителей знака в настоящую финансовую яму. Вы не будете успевать даже понять, куда же исчезает зарплата. Вполне возможно, что в ход пойдут даже средства, спрятанные на черный день. Кроме того звезды советуют вам быть очень осторожными в общении с незнакомыми людьми. Вас могут втянуть в опасную аферу, которая заберет немалую сумму денег.

Стрелец

Рожденным под этим созвездием лучше воздержаться от необдуманных трат. Привычка спасаться от стресса и усталости дорогими покупками может обернуться для вас финансовым кризисом. Вы и глазом не успеете моргнуть, как деньги разойдутся на никому не нужные мелочи. Держите себя в руках и не поддавайтесь порывам. Стоит сто раз обдумать покупку, прежде чем тратить на нее последние гривны.

Козерог

Вы пытаетесь решить важный для вас вопрос, но дело зашло в тупик и не двигается с места. Всплески эмоций и необдуманные поступки ничем не помогут. Вам стоит научиться расслабляться, занимая пассивную позицию. Особенно это актуально в тех случаях, когда решение проблемы никак от вас не зависит. Никакие дополнительные расходы не повлияют на ситуацию, поэтому просто подождите. Эта полоса невезения быстро пройдет. Но если вы будете спокойны, она по крайней мере не повлияет на ваши финансы.