Частина українців зможе вийти на пенсію у 50 років та ще й з чималою надбавкою: хто щасливчик

В Україні деякі громадяни мають право вийти на заслужений відпочинок на 10 років раніше. Вони можуть оформити собі пенсію у 50 років та ще й отримати щомісячну доплату в розмірі 700 грн. Для кого з українців діють такі особливі умови виходу на пенсію?

Стати пенсіонером у 50 років в Україні можуть жінки, що мають п’ятьох чи більше дітей, яких виховували принаймні до 6-річного віку. Окрім дострокового виходу на пенсію вони також отримують доплату в розмірі 35% від прожиткового мінімуму, в якості надбавки за особливі заслуги перед країною.

Враховуючи, що з грудня 2022 року прожитковий мінімум в Україні становить 2093 грн, то надбавка для багатодітних матерів складає 732,22 грн. Цю суму виплачують додатково до кожної пенсії.

Однак є один нюанс, який може зашкодити деяким багатодітним матерям вийти на пенсію у 50-т. Майбутня пенсіонерка повинна мати щонайменше 15 років трудового стажу. Ця умова є обов’язковою. Тож якщо жінка не встигла офіційно відпрацювати 15 років до досягнення 50-річного віку, зможе вийти на пенсію лише коли виконає вимоги за стажем.

Нагадаємо, що прожитковий мінімум для українців у 2023 році переглядатися не буде. Це пов’язано зі складною економічною ситуацією в країні. Тож розмір доплати за заслуги перед у Україною протягом поточного року не зміниться. Також не планує уряд цьогоріч підвищувати працюючим українцям мінімальну зарплатню.

Єдиною бюджетною виплатою, розмір якої у 2023 році дещо збільшиться, буде пенсія. У березні в Україні проведуть щорічну індексацію чи так зване осучаснення пенсій, завдяки якому у деяких пенсіонерів виплати збільшаться на 24%, тобто майже на чверть. Таке суттєве підвищення пов’язане перш за все з рівнем інфляції в Україні, яка за останній рік сягнула рекордних 30%.