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В кошельках украинцев оказались фальшивые доллары, их стоимость в половину меньше номинала

Распространители валюты пойманы, но подделки до сих пор «гуляют» по обменникам Украины.

14.10.2021
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На территории Украины группировка злоумышленников распространяла поддельные 100-долларовые банкноты. Фальшивомонетчики продавали свои доллары за полцены, и успели запустить в оборот сотни тысяч ненастоящих купюр. Причем их «товар» оказался таким качественным, что распознать его не получается даже с детектором валют.


Банду фальшивомонетчиков на днях задержали работники Службы безопасности Украины. Ее руководителем и организатором был житель столицы, которого уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление. Мошенников поймали «на горячем», во время передачи партии из двух тысяч фальшивок клиенту в Житомире.

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После ареста «горе-предпринимателей», правоохранители осуществили 11 обысков в тайниках, офисах и домах задержанных. Благодаря оперативным действиям силовиков были обнаружены:

  • незаконно полученные средства;
  • боеприпасы и оружие;
  • записи о сделках злоумышленников и перечень их клиентов.

Сейчас задержанным мошенникам грозит наказание по ст. 199 ч. 2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией.

Где можно встретить фальшивые доллары?

Несмотря на то, что злоумышленники уже за решеткой, последствия их действий до сих пор дают о себе знать. Высококачественные поддельные доллары разошлись по сети фальшивомонетчиков по всей Украине. Поэтому встретить ложные банкноты можно в любом обменнике, ведь обычному детектору валют с ними никак не справиться.

Гораздо меньше шансов разжиться подделкой в официальном финансовом учреждении. Ведь там с помощью камер можно легко идентифицировать клиента, который принес фальшивку. А если даже у банка возникли подозрения относительно происхождения денежного знака, он может начать настоящее внуреннее расследование.

Преимущественно подделки сбывают в небольших обменниках и у уличных торговцев валютой. А вот в банк идут крайне редко. Поэтому лучший совет для украинцев: покупать валюту только в официальных финансовых учреждениях, имеющих соответствующую лицензию.

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14.10.2021
1 хвилина на прочитання

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