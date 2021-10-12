Успейте решить важные вопросы: ПриватБанк закрывает абсолютно все отделения

Приватбанк закрывает работу всех своих отделений на несколько дней, а именно на период государственных выходных, приходящихся на 14-17 октября. Напомним, что отныне 14 октября – это День защитников и защитниц Украины, а так как в этом году праздник приходится на четверг, то выходной переносится еще и на пятницу. Все отправляются на четырехдневный отдых и работники банков тоже. Но как будут происходить транзакции?





Банкоматы и терминалы будут работать

Представители Приватбанка рекомендуют клиентам успеть сделать все важные дела, ведь потом это можно будет сделать только в понедельник. Если кому-то нужно взять справку, поменять карточку, или же провести транзакции через кассу, успейте это до 14-го октября. В течение выходных не будет работать ни одно из отделений, а в среду возможно будет сокращенный день.

В то же время, банкоматы и терминалы будут работать, но банки не отвергают тот факт, что кое-где могут закончиться наличные. Также, клиентам рекомендуют не волноваться, если не будут проходить межбанковские платежи выполненные в электронном режиме. Все средства поступят на нужные счета 18-го числа.

В Украине стало больше праздников

Стоит заметить, что в Украине значительно больше государственных праздников. Кроме Дня защитников и защитниц Украины, украинцы теперь еще празднуют День работника финансовой сферы (24 июля). А еще, в 2022 году, сразу два праздника будут сопровождаться 4-мя выходными. Это Международный женский день, который отмечается 8 марта и День Конституции – 28 июня. Оба выпадают в пятницу и дополнительно переносяться еще и на понедельник.