Курс валют дуже здивує: вже є прогнози експертів на 2022 рік

Щороку курс валют змінюється. Ба більше, навіть не щороку, а щомісяця, а інколи й кілька разів на тиждень. Щоправда суттєві коливання все ж відбуваються з настанням нового року. Якщо за один день курс може змінитися на кілька копійок, то з настанням 2022-го може змінитися одразу на кілька гривень. Чого чекати від долара? Та в якій ситуації опиниться гривня? Ділимося прогнозами експертів.





Поки що гривні нічого не загрожує

Експерти вважають, що українцям не варто скуповувати іноземну валюту, адже гривня дуже добре триматиме свої позиції. На це є ряд причин:

Хороший врожай, котрий Україна планує вигідно продати на експорт.

Відсутність зовнішнього боргу за 2021 рік. Точніше потенційна його відсутність, адже борг планують погасити до кінця осені.

Виплати за борг у наступному році доволі лояльні, а графік виплат помірний.

Все це гарно впливатиме на курс, і національна валюта не знецінюватиметься.

Є й інша сторона медалі

В свою чергу, Андрій Шевчишин — керівник відділу аналітики “Forex Club”, вважає, що сценарій може бути й кардинально іншим – негативним. На його думку, середній курс долара у 2022 році становитиме 28 грн. А в гіршому випадку підніметься до 33 і навіть 35 гривень. До цього може призвести ряд факторів:

Різке зниження експортних цін, через кризу, яка зараз спостерігається в КНР. Висока вартість енергоресурсів. Інфляція, яка в Україні дуже помітно розвивається.

Що ж, будемо надіятися на кращий розвиток подій, і сподіватися, що долар по 35 гривень все таки залишиться лише у припущеннях.