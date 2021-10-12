Встигніть вирішити важливі питання: ПриватБанк закриває абсолютно усі відділення

Приватбанк закриває роботу усіх своїх відділень на кілька днів, а саме на період державних вихідних, які припадають на 14-17 жовтня. Нагадаємо, що відтепер 14 жовтня — це День захисників та захисниць України, а так як цьогоріч свято припадає на четвер, то вихідний переноситься ще й на п’ятницю. Всі відправляються на чотириденний відпочинок і працівники банків теж. Але як відбуватимуться транзакції?





Банкомати та термінали працюватимуть

Представники Приватбанку рекомендують клієнтам встигнути зробити усі важливі справи, адже потім це можна буде зробити аж у понеділок. Якщо комусь потрібно взяти довідку, змінити картку, або ж провести транзакції через касу, встигніть це до 14-го жовтня. Протягом вихідних не працюватиме жодне з відділень, а у середу можливо буде скорочений день.

В той самий час, банкомати та термінали працюватимуть, але банки не відхиляють той факт, що подекуди може закінчитися готівка. Також, клієнтам рекомендують не хвилюватися, якщо не проходитимуть міжбанківські платежі виконані в електронному режимі. Всі кошти поступлять на потрібні рахунки 18-го числа.

В Україні побільшало свят

Варто зауважити, що в Україні значно побільшало державних свят. Окрім Дня захисників та захисниць України, українці тепер ще святкують День працівника фінансової сфери (24 липня). А ще, у 2022 році, аж два свята супроводжуватимуться 4-ма вихідними. Це Міжнародний жіночий день, який святкують 8-го березня і День Конституції — 28 червня. Обидва припадають на п’ятницю і додатково переноситимуться ще й на понеділок.