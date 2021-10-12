У які дні можна давати гроші в борг? Розповідають екстрасенси

Фінансове питання – безсумнівно, одне з найболючіших для багатьох жителів нашої країни. Всі ми часто чуємо від кого-небудь прохання «позичити до зарплати», або ж просимо в борг самі. Експерти в сфері тонких матерій відзначають: гроші мають особливу енергетику, тому з ними треба вміти поводитися – наприклад, знати, коли їх можна давати в борг, а коли ні.





Коли гроші в борг давати не можна?

Як повідомляють астрологи, в першу чергу не можна давати гроші в борг на зростаючому Місяці. Це пов’язано з особливостями фінансових потоків. Місяць, що зростає – час, власне, зростання та приросту, в тому числі матеріальних благ. Будь-які непотрібні витрати в цей період вкрай негативно позначаються на фінансовій енергетиці – не дивуйтеся, якщо потім почнуться проблеми на рівному місці.

Також астрологи не радять давати гроші в борг ввечері або вночі – відзначимо, що тут з ними згодні також і народні прикмети. Багато українців, безсумнівно, згадають, що ще їх бабусі і прабабусі вчили – гроші дають тільки вдень. Інакше існує небезпека, що їх просто ніхто не поверне.

Нарешті, не варто також давати гроші в борг у неділю. Кінець тижня з точки зору енергетики – спокійний, творчий час, час відпочинку. Віддаючи, тобто зменшуючи, що-небудь, можна порушити цю енергетику. Зате неділя – гарний час, щоб отримувати назад те, що винні вам.

Найголовніше – ніколи не варто давати в борг ваші останні кошти. Завжди пам’ятайте, що навіть найкращий друг може не повернути гроші. Якщо ви знаєте, що у вас, можливо, будуть просити «до зарплатні», відразу відкладіть ту суму, з якою вам не шкода буде розлучитися, і давайте в борг тільки її.