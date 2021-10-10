Стало известно, где в Украине готовы платить до 50 тысяч гривен

Средние зарплаты в нашей стране, если верить официальной статистике, составили восемнадцать тысяч гривен. Однако кое-где готовы платить гораздо больше — сорок-пятьдесят тысяч гривен. Какие же это сферы, и где зарплаты за последнее время выросли, а где, наоборот, снизились?





Зарплаты: логичная, но немного неожиданная статистика

Как и ранее, самые высокие зарплаты в нашей стране — в сфере IT. Именно здесь они составляют около сорока четырех тысяч гривен в среднем. Однако у этой же категории зарплаты снизились сильнее всех по сравнению с августом — на одиннадцать тысяч гривен. Возможно, это связано в первую очередь с тем, что все высокооплачиваемые должности разобрали за лето выпускники соответствующих ВУЗ-ов.

В целом, по статистике, до 55% работодателей предлагают зарплаты ниже двадцати тысяч гривен. 24% готовы платить от 20 до 30 тысяч, 11% – тридцать — сорок тысяч, и, наконец, десять процентов — более сорока тысяч. Зарплаты выше тридцати тысяч, как правило, предлагают в Киеве и других городах-миллионниках, таких, как Харьков, Одесса, Львов, Днепр.

Самыми востребованными специальностями в сентябре были продажники, айтишники и специалисты в банковской сфере. При этом еще в августе в тройке самых востребованных были врачи, а банковские работники — на четвертом месте.

Помимо айтишников, упали также зарплаты у работников сельского хозяйства, медиков и фармацевтов, а также охранников, юристов и работников сферы услуг. Последнее, что очевидно, связано в первую очередь с окончанием курортного сезона.

Отдельная статья — те украинцы, которые работают за рубежом. Сравнительно недавно мы писали, что среди стран, где нашим гражданам готовы платить больше всего, оказались, в частности, Финляндия и Германия. Также, что интересно, каждый третий украинец, который поехал на заработки в Польшу, впервые сделал это в нынешнем или прошлом году.