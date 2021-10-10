Стало відомо, кому в Україні готові платити до 50 тисяч гривень

Середні зарплати в нашій країні, якщо вірити офіційній статистиці, склали вісімнадцять тисяч гривень. Однак подекуди готові платити набагато більше – сорок-п’ятдесят тисяч гривень. Які ж це сфери, і де зарплати останнім часом зросли, а де, навпаки, знизилися?





Зарплата: логічна, але трохи несподівана статистика

Як і раніше, найвищі зарплати у нашій країні – в сфері IT. Саме тут вони становлять близько сорока чотирьох тисяч гривень в середньому. Однак у цій же категорії зарплати знизилися сильніше всіх в порівнянні з серпнем – на одинадцять тисяч гривень. Можливе, це пов’язано з тим, що найбільш високооплачувані місця вже заняли студенти відповідних навчальних закладів.

В цілому, за статистикою, до 55% роботодавців пропонують зарплати нижче двадцяти тисяч гривень. 24% готові платити від 20 до 30 тисяч, 11% – тридцять – сорок тисяч, і, нарешті, десять відсотків – понад сорок тисяч. Зарплати вище тридцяти тисяч, як правило, пропонують в Києві та інших містах-мільйонниках, таких, як Харків, Одеса, Львів, Дніпро.

Найбільш популярними спеціальностями у вересні були менеджери з продажу, айтішники та фахівці в банківській сфері. При цьому ще в серпні у трійці найбільш затребуваних були лікарі, а банківські працівники – на четвертому місці.

Крім айтішників, впали також зарплати у працівників сільського господарства, медиків і фармацевтів, а також охоронців, юристів і працівників сфери послуг. Останнє, що очевидно, пов’язано в першу чергу із закінченням курортного сезону.

Окрема стаття – ті українці, які працюють за кордоном. Нещодавно ми писали, що серед країн, де нашим громадянам готові платити більш за все, виявилися, зокрема, Фінляндія і Німеччина. Також, що цікаво, кожен третій українець, який поїхав на заробітки до Польщі, вперше зробив це в нинішньому або минулому році.