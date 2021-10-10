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Віддалена робота довела частину українців до алкоголізму

10.10.2021
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Виявилося, що 37% українських працівників, які перейшли на віддалену роботу, хоча б раз вживали алкогольні напої. При цьому 14% і зовсім зіткнулися з справжнім алкоголізмом. Про це свідчать дані анонімного опитування.


Ще гірша ситуація в США. Там вживання спиртного в такому форматі під час роботи дозволяють 45% співробітників. А серед жителів Великобританії за час локдауна виросло число дзвінків на гарячу лінію «Анонімних алкоголіків» – на цілих 22%.

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Причиною алкоголізму серед українських «віддалених робітників» фахівці назвали відсутність звички працювати віддалено, втома від авралів і високий рівень тривожності.

Що цікаво, серед людей, які працюють з дому, слідом за вживанням спиртного, йдуть такі звички як соцмережі і перегляд серіалів на Netflix.

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10.10.2021
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