У цих знаків зодіаку наступний рік може бути важким

Наближається новий, 2022 рік. Можливо, саме в наступному році нарешті піде на спад пандемія COVID-19. Є надія на те, що цей рік буде набагато кращим, ніж 2021. Але це все глобальні справи. А як щодо особистих справ кожної людини? Астрологи звірились з небесними картами і розповіли, для кого наступний рік може принести серйозні випробування.





Кому слід приготуватися

За китайським гороскопом 2022 рік стане роком Чорного Водяного Тигра. Це означає, що в першу чергу його енергетика буде сприятливою для зодіакальних знаків, що відносяться до стихії Води. Це Раки, Риби та Скорпіони. А ось знакам Вогню – Овнам, Левам, Стрільцям – краще підготуватися до випробувань, тому що енергетичний фон цього року буде для них несприятливим.

Такі риси характеру Овнів, як завзятість і наполегливість, можуть у 2022 році вийти їм боком. Завжди необхідно пам’ятати, що є межа між наполегливою людиною і настирливою, а також між відповідальною та нестерпною. Ви завжди йдете до своєї мети, не звертаючи уваги на перешкоди, а також намагаєтеся, щоб все і завжди було за правилами і як потрібно. Однак ця стратегія далеко не завжди оптимальна. У 2022 році старі правила можуть втратити актуальність, так само як і старі цілі. Подумайте – можливо, вони вже не варті ваших зусиль?

Леви харизматичні, але егоцентричні, завжди люблять перебувати в центрі уваги, але можуть банально забувати приділяти належну увагу оточуючим. Вони також не терплять суперників. У 2022 році у вас може з’явитися такий «суперник» – наприклад, на особистому фронті або на роботі. Чому ми взяли слово «суперник» в лапки? Тому що ваше суперництво може виявитися одностороннім. Вам буде здаватися, що ця людина з вами конкурує, а у неї навіть в думках такого не буде. Зверніть увагу, що такі речі можуть стати «пророцтвом, що самоздійснюється»: ваша ворожість дійсно налаштує людину проти вас.

Скорпіонам краще заховати своє «жало». Ви часто йдете на конфлікт, якщо вам здається, що ваші права і інтереси обмежують або кидають вам виклик, і стоїте на своєму до переможного кінця. Однак недарма мудреці кажуть, що «найкращий бій – той, що не відбувся».

Що толку в перемозі, якщо вона обернеться зіпсованими нервами? Можливо, слід поберегти себе. Якщо вас почнуть постійно провокувати в колективі – змініть колектив, а не витрачайте сили на постійний самозахист та контратаки.