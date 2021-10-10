У этих знаков Зодиака следующий год может быть трудным

Близится новый, 2022 год. Возможно, именно в следующем году наконец пойдет на спад пандемия COVID-19. Есть и другие надежды на то, что этот год будет гораздо лучше, чем 2021. Но это все глобальные дела. А как насчет личных дел каждого человека? Астрологи сверились с небесными картами и рассказали, для кого следующий год может принести серьезные испытания.





Кому следует приготовиться

По китайскому гороскопу 2022 год станет годом Черного Водяного Тигра. Это, помимо всего прочего, значит, что в первую очередь его энергетика будет благоприятной для зодиакальных знаков, относящихся к стихии Воды. Это Рак, Рыбы и Скорпион. А вот знакам Огня — Овнам, Львам, Стрельцам — лучше подготовиться к испытаниям, потому что энергетический фон этого года будет для них неблагоприятен.

Такие черты характера Овнов, как упорство и напористость, могут в 2022 году выйти им боком. Всегда необходимо помнить, что есть грань между настойчивым человеком и назойливым, а также между ответственным и невыносимым. Вы всегда идете к своей цели, не обращая внимания на препятствия, а также стараетесь, чтобы всё и всегда было по правилам и как нужно. Однако эта стратегия далеко не всегда оптимальна. В 2022 году старые правила могут потерять актуальность, равно как и старые цели. Подумайте — может быть, они уже не стоят усилий?

Львы харизматичны, но эгоцентричны, всегда любят находиться в центре внимания, но могут банально забывать уделять должное внимание окружающим. Они также не терпят соперников. В 2022 году у вас может появиться такой «соперник» – например, на личном фронте или на работе. Почему мы взяли слово «соперник» в кавычки? Потому что ваше соперничество может оказаться односторонним. Вам будет казаться, что этот человек с вами конкурирует, а у него даже в мыслях такого не будет. Обратите внимание, что такие вещи могут стать «самосбывающимися пророчествами»: ваша враждебность действительно настроит человека против вас.

Скорпионам лучше спрятать свое «жало». Вы часто идете на конфликт, если вам кажется, что ваши права и интересы ущемляют или бросают вам вызов, и стоите на своем до победного. Однако недаром мудрецы говорят, что «лучшее сражение — то, которое не состоялось». Что толку в победе, если она обернется испорченными нервами? Возможно, следует поберечь себя. Если вас начнут постоянно провоцировать в коллективе — смените коллектив, а не тратьте силы на постоянную самозащиту и ответные выпады.