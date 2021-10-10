Відбувся збій: у Приватбанку просять не дублювати перекази

Вчора в роботі мобільного додатка «Приват24» стався збій. Через те, що українці намагалися дублювати перекази, багато людей втратили значні суми грошей. У чому ж була причина?





Збої в роботі додатка

Чергові збої в роботі додатку для онлайн-банкінгу «Приват24» відбулися вчора, дев’ятого числа. Протягом декількох годин у мільйонів українців не відправлялися перекази: вони просто зависали, система намагалася відправити гроші протягом деякого часу, після чого повідомляла про неполадки. Також надходили повідомлення про неможливість оплати покупок в магазинах за допомогою банківських карт.

Після того, як зависати система перестала, в українців з’явилися нові проблеми. З’ясувалося, що платежі не просто не проходили – вони зависали в невідправленому стані. Це означало, що якщо людина намагалася провести оплату кілька разів, то після закінчення збою гроші списали багато разів.

Про проблеми, викликані цим збоєм, написало дуже багато людей. Найкраще, звичайно, тим, хто просто переказував гроші іншим користувачам банківських послуг, які були фізичними особами. Їх можна було просто попросити відправити зайві гроші назад. Однак далеко не всім так пощастило. Деякі багаторазово оплатили товари і послуги, як в магазинах, так і в онлайн-сервісах. У таких випадках іноді дебетова карта навіть може піти в мінус, після чого заборгованість доведеться гасити, втрачаючи таким чином ще більше грошей.

Причина збою поки що невідома, але інтернет взагалі останнім часом лихоманить – приходили повідомлення про збої в роботі таких популярних сервісів, як Facebook, Instagram і навіть Вікіпедії, яка вважалася мало не еталоном стабільної роботи.

Вчора ми писали про чоловіка, який виявився в аналогічній ситуації. Під час збою платіжної системи він намагався вчинити якусь покупку картою. В результаті оплата пройшла кілька разів, і саме тому стався так званий овердрафт. У разі, якщо гроші за покупку не списуються, але вона проходить, банк змушений списати зайві гроші.