В яких випадках ваша дебетова картка може піти в мінус?

В теорії, дебетові карти в мінусі бути не можуть, оскільки на них не буває кредитного ліміту. Однак на практиці ситуація буває різною. Так, нещодавно один українець поскаржився на те, що на його карті «ПриватБанк» утворилася заборгованість на три тисячі гривень. Як таке може бути?





Дебетова картка в мінусі

За словами чоловіка, який опублікував своє повідомлення на популярному порталі «Мінфін», він став жертвою програмного збою, коли у багатьох клієнтів «ПриватБанку» їхні дебетові карти пішли в мінус. У нього на рахунку утворився борг у розмірі три тисячі гривень, і, більш того, на нього почали нараховуватися відсотки.

Розмова з оператором не допомогла прояснити ситуацію. Оператор не зрозумів проблеми – він вирішив, що на картці українця був кредитний ліміт. Після цього, за словами потерпілого, він повідомив йому, що банк нібито «подарував» йому кредит, що навіть звучить не дуже правдоподібно. Чоловік повідомляє, що він з принципу не повертає борг, проте відсотки продовжують нараховуватися, а банк – дзвонити йому з вимогами повернути гроші. Скріншот ми, як завжди, докладаємо.

Відповідь банку трохи прояснює ситуацію. Можливо, під час збою платіжної системи чоловік намагався вчинити якусь покупку картою. В результаті оплата пройшла кілька разів, і саме тому утворився так званий овердрафт. У разі, якщо гроші за покупку не списуються, але вона проходить, банк змушений списати зайві гроші.

Раніше ми писали про схожу ситуацію – у іншого українця раптово почали пропадати гроші за незрозумілою адресою. На його карті було двісті гривень, на наступний день стало мінус сто тридцять. У службі підтримки клієнтів йому сказали почекати добу. Він поповнив карту на п’ятсот гривень, але на наступний день на ній було всього тридцять. Ніяких списань в історії операцій не було. Особливо слід відзначити факт, що картка була не кредитною, а дебетовою, тобто в теорії взагалі не повинна йти в мінус. Банк пообіцяв розібратися в ситуації і повернути гроші протягом одинадцяти днів.