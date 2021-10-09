Експерти назвали корисні та неочевидні функції YouTube в смартфоні

Які корисні функції YouTube користувачі могли не помітити? Розповімо про 7 можливостей цього додатка на телефоні.





Корисні нагадування

Захопитися роликами на YouTube можна дуже швидко, при цьому повністю втрачаючи відлік часу. Наслідками цього можуть стати недосип і підвищена напруга очей. Щоб користувачі вчасно згадували про необхідність відпочинку або сну, YouTube ввів корисні нагадування, які можна знайти в налаштуваннях. Для цього необхідно:

Відкрити параметри в додатку YouTube. Вибрати розділ «Загальні». Пересунути повзунок поруч з рядком «Нагадувати відпочивати від перегляду» і встановити періодичність. Пересунути повзунок поруч з рядком «Нагадувати, що пора лягати спати» і вказати час.

Управління якістю відео

Якість для всіх відвіданих роликів можна встановити один раз, а не вибирати на кожному відео окремо. Наприклад, можна зробити так, що при включеному з’єднанні Wi-Fi все відео будуть завантажуватися у високій якості за замовчуванням. Щоб встановити такі опції, необхідно зайти в налаштування YouTube і вибрати розділ «Якість відео».

Темна тема

Щоб вберегти очі від надто яскравого світла екрану смартфона, в YouTube можна встановити темну тему. Для цього необхідно:

Відкрити параметри YouTube. Вибрати розділ «Загальні». Натиснути на рядок «Оформлення». Вибрати пункт «Темна тема».

Створення кліпів

Якщо користувач хоче поділитися з кимось роликом з YouTube, але не повністю, а тільки його частиною, він може за кілька секунд створити його обрізану версію прямо з програми. Для цього під відео необхідно вибрати кнопку «Створити кліп» з іконкою ножиць, ввести назву і за допомогою повзунків вказати потрібні тимчасові проміжки. Сіра частина смужки – це та частина ролика, яка видалиться. Коли кліп буде готовий, залишиться натиснути на кнопку «Поділитися» і вибрати, кому і куди його відправити.

Зміна перемотування

Подвійне натискання на ліву чи праву сторону ролика ініціює його перемотування назад і вперед відповідно. За замовчуванням відео перемотано на 10 секунд за одне подвійне натискання. Але цей час можна збільшити або зменшити. Для цього в розділі налаштувань «Загальні» потрібно вибрати пункт «Перемотка подвійним натисканням». Потім залишається вибрати потрібний час – 5, 15, 20, 30 або 60 секунд.

Не записувати дії

Всі відео, переглянуті користувачем, а також історія пошуку зберігається в його обліковому записі. Тому будь-яка людина, що має доступ до цього ж акаунту, може дізнатися, які ролики дивився користувач або що він шукав. Опцію запису дій можна скасувати в налаштуваннях YouTube. Для цього потрібно:

Відкрити параметри програми. Вибрати розділ «Історія і конфіденційність». Активувати повзунки навпроти рядків «Не показувати історію перегляду» і «Не записувати історію пошуку».

Зміна швидкості

Будь-який ролик на YouTube можна уповільнити або прискорити. Щоб це зробити, необхідно також відкрити потрібне відео, натиснути на три крапки в кутку екрану і вибрати рядок «Швидкість відтворення». Далі необхідно вибрати швидкість: все значення, розташовані вище рядка «Звичайна», будуть сповільнювати відео. Значення нижче рядка «Звичайна» прискорять ролик.