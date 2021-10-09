Украинцы снова жалуются на мошенничество с кредитными картами

На популярном портале «Минфин» появился пост от украинки, на которую оформили кредиты без её ведома. Женщина чуть не задолжала огромную сумму денег, при этом она не понимает, как такая ситуация вообще могла произойти.





Новая жертва мошенников

По словам женщины, она пользуется карточкой monobank на протяжении уже двух лет. Ее кредитный лимит составляет двадцать пять тысяч гривен, проблем с кредитами никогда не возникало. Двадцать второго сентября женщина получила сообщение от «Украинского бюро кредитных историй» о том, что пришел запрос на оформление кредита. В течение следующего часа она получила еще пять сообщений от разных сервисов, предоставляющих онлайн-займы, а затем еще одно — от «УниверсалБанк», относящегося к monobank.

Женщина позвонила на горячую линию банка, а также вызвала полицию. В итоге ей удалось выяснить, что неизвестные мошенники оформили на нее карту, сменив номер телефона, а также адрес электронной почты.

По словам женщины, у нее теперь серьезные финансовые проблемы — ее задолженность превышает триста тысяч гривен, плюс мошенники украли двадцать тысяч гривен с ее карты. Вслед за ней мы тоже зададим ряд вопросов, например, как такое вообще могло произойти и как мошенники смогли обойти банковскую защиту, требующую в том числе верификации по видеозвонку с оригиналом паспорта в руках?

Банк пока что не дал вразумительных ответов. Предложение погасить задолженность в более чем триста тысяч гривен в течение трех месяцев выглядит как минимум очень странно — непонятно, где простой украинец может взять такие огромные деньги.

Пожелаем пострадавшей украинке удачи в поиске справедливости в отечественном суде, а всем остальным напомним, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя передавать свои паспортные данные посторонним людям.