Українці знову скаржаться на шахрайство з кредитними картами

На популярному порталі «Мінфін» з’явився пост від українки, на яку оформили кредити без її відома. Жінка заборгувала величезну суму грошей, при цьому вона не розуміє, як така ситуація взагалі могла статися.





Нова жертва шахраїв

За словами жінки, вона користується карткою monobank протягом двох років. Її кредитний ліміт становить двадцять п’ять тисяч гривень, проблем з кредитами ніколи не виникало. Двадцять другого вересня жінка отримала повідомлення від «Українського бюро кредитних історій» про те, що прийшов запит на оформлення кредиту. Протягом наступної години вона отримала ще п’ять повідомлень від різних сервісів, що надають онлайн-позики, а потім ще одне – від «УніверсалБанк», що відноситься до monobank.

Жінка зателефонувала на гарячу лінію банку, а також викликала поліцію. У результаті їй вдалося з’ясувати, що невідомі шахраї оформили на неї карту, змінивши номер телефону, а також адресу електронної пошти.

За словами жінки, у неї тепер серйозні фінансові проблеми – її заборгованість перевищує триста тисяч гривень, плюс шахраї вкрали двадцять тисяч гривень з її картки. Слідом за нею ми теж поставимо ряд питань, наприклад, як таке взагалі могло статися і як шахраї змогли обійти банківський захист, що вимагає в тому числі верифікації через відеодзвінок з оригіналом паспорта в руках?

Банк поки що не дав нормальної відповіді. Пропозиція погасити заборгованість в більш ніж триста тисяч гривень протягом трьох місяців виглядає як мінімум дуже дивно – незрозуміло, де простий українець може взяти такі величезні гроші. Побажаємо постраждалій українці успіху в пошуку справедливості у вітчизняному суді, а всім іншим нагадаємо, що ніколи і ні за яких обставин не можна передавати свої паспортні дані стороннім людям.