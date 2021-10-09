Возможно и у вас такая есть: За монету номиналом 1 гривна предлагают 50 000

Украинцы продолжают находить в своих карманах и копилках настоящие сокровища. То кому-то удалось продать монету номиналом 50 копеек за 10 000 гривен. То одногривневую монету забрали за 50 000 гривен. Нумизматы активно охотятся на редкие монеты, и готовы платить за них довольно приличные суммы.





Оказывается, что украинская монета, например, двадцатилетней давности может стоить несколько десятков тысяч гривен. Как не выбросить на помойку драгоценную вещь, и как не пропустить ее среди десятка других монет, лежащих в кошельке?

Монета номиналом 1 гривна может стоить более 50 000 гривен

Речь о монетах, которые начали чеканить в 1992 году. Тогда Украина только начинала свой путь, как независимое государство. Собственных денег она еще не имела, и гривна в обращение еще не была введена. Однако, чеканить одногривневые монеты уже постепенно начинали. Так как их вышло в оборот очень мало, они сейчас имеют ​​большую ценность.

В Украине этих монет мало, поэтому нумизматы покупают их сразу, как только те появляются в поле зрения. Последнюю такую ​​монету было куплено за 48 000 гривен, но эксперты заявляют, что цена может быть еще гораздо выше.

Как не упустить редкую монету?

Для того, чтобы выгодно продать свои монеты, нужно немного вникнуть в то, какие особенности привлекают потенциальных покупателей. Изучите историю популярных монет, какой год является наиболее интересным для современных нумизматов. Очень большой популярностью пользуются монеты с дефектами.

Например, размыта чеканка, или же основной рисунок выглядит как-то необычно. То есть что-нибудь, что отличает эту монету от других. А дальше просто фотографируйте ее, выставляйте на специальных платформах и ожидайте своего покупателя.