Можливо й у вас така є: за монету номіналом 1 гривня пропонують 50 000

Українці продовжують знаходити у своїх кишенях і скарбничках справжнісінькі скарби. То комусь вдалося продати монету номіналом 50 копійок за 10 000 гривень. То одногривневу монету забрали за 50 000 гривень. Нумізмати активно полюють на рідкісні монети, та готові платити за них доволі пристойні суми.





Виявляється, що українська монета, приміром, двадцятирічної давності може коштувати кілька десятків тисяч гривень. Як не викинути на смітник дорогоцінну річ, і як не пропустити її серед десятка інших монет, що лежать в гаманці?

Монета номіналом 1 гривня може коштувати понад 50 000 гривень

Мова про монети, які почали карбувати у 1992 році. Тоді Україна лише починала свій шлях, як незалежна держава. Власних грошей вона ще не мала, і гривня в обіг ще не була введена. Однак, карбувати одногривневі монети вже поступово починали. Через те, що їх вийшло в обіг дуже мало, вони й мають зараз таку велику цінність.

В Україні цих монет обмаль, тож нумізмати купують їх одразу, як тільки ті з’являються в полі зору. Останню таку монету було куплено за 48 000 гривень, але експерти заявляють, що ціна може бути ще набагато вищою.

Як не прогавити рідкісну монету?

Для того, щоб вигідно продати свої монети, потрібно трішечки вникнути в те, які особливості приваблюють потенційних покупців. Вивчіть історію популярних монет, який рік є найбільш цікавим для сучасних нумізматів. Дуже великою популярністю користуються монети з дефектами. Наприклад, розмита чеканка, або ж основне карбування виглядає якось нетипово. Тобто будь-що, що відрізняє цю монету від інших. А далі просто фотографуйте її, виставляйте на спеціальних платформах та очікуйте свого покупця.