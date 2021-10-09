Платят на месте: в Украине останавливают водителей, которые не платят алименты или имеют другие долги

В Украине есть большое количество злостных должников. Они задолжали большие суммы за коммунальные услуги, имеют долги по алиментам или любой другой долг, от которого они долго и активно уклоняются. Например, штраф в размере 17 000 гривен за несоблюдение карантинных норм. Государство уже давно придумывает различные схемы, как заставить украинцев вернуть чужое.





Должникам не позволяют выезжать из страны, их останавливают прямо на границе. А теперь, их будут подстерегать еще и прямо на дорогах. Министерство внутренних дел совместно с Государственной исполнительной службой вправе остановить автомобиль, если его номер у них в базе, а владелец в списке должников.

Как все происходит?

Понятно, что наличными никто ничего не оплачивает, и вряд ли люди возят с собой десятки, а то и сотни тысяч гривен. На месте, полиция дает заполнить водителям определенную анкету, согласно которой они обязуются оплатить долг в ближайшее время. Если же этого не случится, мол будет изъят автомобиль. После такого аргумента, охотно платят 90% задержанных.

Почему ловят именно на дорогах? Это новая инициатива и пока она действует только в пяти областях Украины. Какие это области, не сообщается. Однако, так как эксперимент оказался довольно успешным, вскоре подобную практику примут и в других регионах Украины. Дело в том, что искать должников по их месту регистрации, или фактического проживания – очень не действенно. Их практически никогда не бывает дома. Оказалось, что на дорогах это сделать гораздо проще.

Вскоре это могут делать частные исполнители

Сейчас подобные полномочия есть только у государственных исполнителей. Однако в скором времени может появиться уполномоченный орган, некие частные исполнители, которые смогут останавливать водителей на уровне с правоохранителями и требовать погасить долг. Это будет вполне законно и подобная инициатива уже не за горами.