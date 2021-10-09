Платять на місці: в Україні почали зупиняти водіїв, що не сплачують аліменти чи мають інші борги

В Україні є велика кількість злісних боржників. Вони боргують великі суми за комунальні послуги, мають “гріхи” через несплату аліментів або будь-який інший борг, від якого вони довго та активно ухиляються. Наприклад, штраф у розмірі 17 000 гривень за недотримання карантинних норм. Держава вже давно придумує різноманітні схеми, як змусити українців повернути чуже.





Боржникам не дозволяють виїжджати з країни, їх зупиняють на кордоні. А тепер, їх підстерігатимуть ще й прямо на дорогах. Міністерство внутрішніх справ спільно з Державною виконавчою службою мають право зупинити автомобіль, якщо його номер є у них в базі, а власник у списку боржників.

Як все відбувається?

Зрозуміло, що готівкою ніхто нічого не оплачує, та й навряд чи люди возять з собою десятки, а то й сотні тисяч гривень. На місці, поліція дає заповнити водіям певну анкету, згідно з якою вони зобов’язуються оплатити борг найближчим часом. Якщо ж цього не трапиться, мовляв буде вилучено автомобіль. Після такого аргументу, охоче платять 90% затриманих.

Чому ловлять саме на дорогах? Це нова ініціатива і поки що вона діє лише в п’ятьох областях України. Які це області, не повідомляється. Однак, оскільки експеримент виявився доволі успішним, незабаром подібну практику переймуть у решті регіонів України. Річ у тім, що шукати боржників за їх місцем реєстрації, чи фактичного проживання — надто не дієво. Їх практично ніколи не буває вдома. Виявилось, що на дорогах це зробити набагато простіше.

Незабаром це робитимуть приватн і виконавці

Наразі, подібні повноваження є лише у державних виконавців. Однак незабаром може з’явитися уповноважений орган, такі собі приватні виконавці, які зможуть зупиняти водіїв на рівні з правоохоронцями і вимагати сплатити борг. Це буде цілком законно і подібна ініціатива вже не за горами.