Шахраї зламують банківські акаунти українців: будьте обережні

Нещодавно на популярному фінансовому порталі «Мінфін» відписався українець, якого обікрали цифрові шахраї. Вони поцупили його акаунт в monobank і перевели собі всі гроші. Як таке може бути?





Що сталося і як не стати жертвою шахраїв

За словами постраждалого українця, шахраї отримали доступ до його облікового запису, змінивши фінансовий номер. Вони якимось чином змогли обійти верифікацію, зателефонувавши з чужого номера. При цьому ніяких повідомлень на поточний фінансовий номер українця не приходило. Після цього почалися «перегони» – чоловік двічі відновлював старий фінансовий номер, після чого шахраї знову його міняли.

В решті решт, шахраї перемогли: вони зайшли з іншого пристрою, активували додаткову карту, оформили кредит, збільшили ліміт по кредитній карті і провели сімнадцять операцій зняття готівки в банкоматах Кривого Рогу, міста, де потерпілий ніколи не був.

Чоловік обурений, і його можна зрозуміти. Активність однозначно була вкрай підозрілою, особливо з урахуванням того, що він за три роки користування послугами банку жодного разу не знімав готівку і не оформляв кредит. Для верифікації використовується відеодзвінок, однак з якоїсь причини шахраї змогли його обійти.

Слід зазначити, що ситуація виглядає особливо дивно в зв’язку з новинами про те, як різні банки, включаючи і monobank, блокують часом найбільш безневинні перекази, вважаючи їх «підозрілими». Таких історій останнім часом було досить багато, і про них ми вже неодноразово писали.

Що стосується чоловіка, то, швидше за все, він став жертвою кардерів, правда, незрозуміло, як це могло статися, якщо він не користувався банкоматами. Кардери встановлюють спеціальні пристрої на банкомати, щоб скопіювати інформацію з банківських карт, людина, яка ними не користується, за визначенням захищена від подібного. Можливо, поліція зможе якось пролити світло на цю підозрілу подію.