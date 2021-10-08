Українцям доведеться затягнути пояси: ціна на газ в деяких містах підніметься на 50%

Вартість газу у Європі невпинно зростає вже кілька місяців поспіль. Недостатня кількість пального у підземних сховищах та обмеження Росією обсягу поставок призвели до катастрофічної ситуації на енергоринку. Навіть 15-відсоткове збільшення об’єму постачання у Європу, яке нещодавно анонсував путін, навряд дозволить стабілізувати ціни.





На думку голови Спілки споживачів компослуг Олега Попенко, незначне поповнення запасів газу у Європі хоч і не знизить ціну до минулорічної, та принаймні задовольнить попит на сировину. Та вже ж експерт очікує більш прийнятної вартості ресурсу вже в найближчі місяці.

«Я вважаю, що ціна газу в опалювальний сезон буде коливатися в межах 500-700 доларів за тисячу кубів», – прогнозує Попенко.

Варто все ж зазначити, що в останні місяці вартість «блакитного палива» лише зростала, встановлюючи все нові й нові рекорди. Наприкінці вересня ціна енергоресурсу перетнула межу у $1000 за тисячу кубів. А 6 жовтня сягнула небаченої раніше вартості $1924. Хоча вже за добу цінник впав нижче $1000, після чого знову повернувся до середньотижневого значення $1200 за 1 тис. куб м.

Такі «каруселі» на гуртовому ринку газу змушують українців з тривогою чекати початку опалювального сезону. Справді, перспективи вимальовуються не найкращі. Наразі експерти у галузі комунальних послуг прогнозують підвищення цін на 40-50%. І винні тут не тільки гуртові ціни на газ, а ще й тариф, який «Нафтогаз» запропонує вітчизняним теплокомуненерго.

Нагадаємо, що НАК «Нафтогаз» підписав меморандум із Кабміном та органами місцевої влади про фіксацію тарифів на опалювальний сезон 2021/2022. Постачальник гарантував теплокомуненерго ціну на газ на рівні 7420 грн за тисячу кубів. Однак якщо тепловики підвищать тарифи для населення, або не зможуть вчасно розрахуватися за отриманий ресурс, «Нафтогаз» має право розірвати угоду.