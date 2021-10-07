Vodafone пропонує абонентам 10 ГБ і 1000 хвилин безкоштовно щомісяця

Мобільний оператор Vodafone вирішив, за прикладом інших операторів, заохотити тих, хто перенесе свій номер до його мережі. Кожен абонент отримає безкоштовно десять гігабайтів мобільного інтернету і тисячу хвилин дзвінків.





Нові пропозиції мобільного оператора

Мобільний оператор Vodafone недавно повідомив про те, що аж до кінця року ті його клієнти, які перенесуть свої номери в його мобільну мережу від інших операторів, будуть отримувати подарунки щомісяця. Дана акція стартувала п’ятнадцятого вересня і триватиме аж до тридцять першого грудня поточного року.

Для того, щоб отримати дані подарунки, необхідно протягом всього терміну дії акції перенести свій номер в систему Vodafone від іншого мобільного оператора, вибравши абсолютно будь-який тарифний план передоплати. Відразу ж після того, як новий абонент оплатить місячний пакет послуг, він отримає тисячу хвилин дзвінків на інші мобільні мережі і десять гігабайтів мобільного інтернету. Цей бонус буде нарахований автоматично, нічого додатково підключати не потрібно, що, безумовно, дуже зручно.

Всі клієнти будуть отримувати по тисячі хвилин дзвінків першого числа кожного місяця, а десять гігабайтів інтернету на тридцять днів – з моменту оплати послуг зв’язку в кожному місяці. Відзначимо, що подарункову тисячу хвилин можна використовувати для дзвінків на будь-які українські номери, включаючи стаціонарні. Десять гігабайтів необхідно витратити протягом тридцяти календарних днів з моменту їх підключення.

Також, як ми писали раніше, мобільний оператор Vodafone випустив свій власний антивірус під назвою Zillya. Він включає в себе всі необхідні функції, в тому числі, крім необхідного захисту від будь-яких вірусів та інших загроз, також функцію чорного списку. Ви можете додавати в ігнор-лист будь-які номери, від яких ви не хочете отримувати дзвінки і СМС-повідомлення.