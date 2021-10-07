В банкоматах і магазинах нашестя фальшивих грошей: як діяти якщо зняли фейкову готівку?

Україну заполонили фальшиві гривні. Купюри номіналом у 100, 200, 500 і 1000 гривень все частіше можуть виявитися підробкою. Якщо раніше знімавши гроші в банкоматі ми були впевнені, що у апарат не можуть потрапити фальшивки, то тепер такої впевненості немає.





Все через особливу структуру підробок, які продумані таким чином, що сканер терміналу та банкомату не “запідозрює” нічого поганого. То що робити, якщо зняли фальшивку і чи є шанси повернути свої кровно зароблені?

Звідки взялися фальшивки?

Давайте спочатку розберемося звідки взагалі взялися ці фальшивки та ще й у таких кількостях. Як виявилося, це нечесний бізнес таких собі своєрідних шахраїв. Останні виготовляють фальшиві купюри, які не розпізнає термінал, і продають їх людям за незначні суми. Відтак, фальшиву тисячу можна купити за 200 гривень, а фальшиві 5000 гривень коштують всього 1000.

Логічно, що клієнт завжди знайдеться, а особливо якщо у людей непогашені кредити і вони готові на все, щоб нарешті їх позбутися. Відтак, українці купують фальшиву готівку, поповнюють нею картку через термінал самообслуговування і потім ця ж готівка перепадає звичайній пересічній особі, якій просто не пощастило скористатися певним банкоматом.

Вже є випадки коли й в магазинах виявляли підробки. Продавці не завжди ретельно розглядають гроші, тож фейки легко потрапляють в обіг.

Чи є шанс повернути справжні гроші?

Якщо ви й виявили у себе в гаманці підробку і знаєте у якому банкоматі її отримали, шансів довести це майже немає. Єдине чого ви доб’єтеся, це масштабної перевірки установою усіх своїх терміналів. Як мінімум вони почистять їх він цього сміття.