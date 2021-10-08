Vodafone предлагает абонентам 10 ГБ и 1000 минут бесплатно ежемесячно

Мобильный оператор Vodafone решил, по примеру других операторов, поощрить тех, кто перенесет свой номер в его сеть. Каждый абонент получит бесплатно десять гигабайтов мобильного интернета и тысячу минут звонков!





Новые предложения мобильного оператора

Мобильный оператор Vodafone недавно сообщил о том, что вплоть до конца года те его клиенты, которые перенесли свои номера в его мобильную сеть от других операторов, будут получать подарки ежемесячно. Данная акция стартует пятнадцатого сентября и будет продолжаться вплоть до тридцать первого декабря текущего года.

Для того, чтобы получить данные подарки, необходимо в течение всего срока действия акции перенести свой номер в систему Vodafone от другого мобильного оператора, выбрав абсолютно любой тарифный план предоплаты. Сразу же после того, как новый абонент оплатит месячный пакет услуг, он получит тысячу минут звонков на другие мобильные сети и десять гигабайтов мобильного интернета. Этот бонус будет начислен автоматически, ничего дополнительного подключать не нужно, что, безусловно, очень удобно.

Все клиенты будут получать по тысяче минут звонков первого числа каждого месяца, а десять гигабайтов интернета на тридцать дней — с момента оплаты услуг связи в каждом месяце. Отметим, что подарочную тысячу минут можно использовать для звонков на любые украинские номера, включая стационарные. Десять гигабайтов необходимо потратить в течение тридцати календарных дней с момента их подключения.

Также, как мы писали ранее, мобильный оператор Vodafone выпустил свой собственный антивирус под названием Zillya. Он включает в себя все необходимые функции, в том числе, помимо необходимой защиты от любых вирусов и прочих угроз, также функцию черного списка. Вы можете добавлять в игнор-лист любые номера, от которых вы не хотите получать звонки и СМС-сообщения.