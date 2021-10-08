«Киевстар» изменил условия пользования популярными тарифами

Как сообщил мобильный оператор «Киевстар», уже двенадцатого числа, меньше, чем через неделю, он запустит новые тарифные планы, а также изменит условия пользования рядом популярных тарифов.





Изменения тарифных планов

В первую очередь, целый ряд тарифных планов перестанет быть доступным для новых подключений. Это тарифные планы предоплаты «Общение без границ», «Развлечения без границ», «Видео без границ» и «Максимальный безлим», а также тарифные планы из линейки «Всё вместе».Вместо них будут введены новые тарифы с пакетами телевидения и домашнего интернета. Часть тарифных планов просто перейдет в архив, а часть будет переименована — теперь они будут называться «Базовый 2020», «Семейный 2020» и «Премиум HD 2020».

Также украинцам станут доступны для покупки новые пакеты звонков на номера других мобильных операторов и SMS-сообщений. Все предыдущие пакеты останутся доступными для подключения только до одиннадцатого числа. Следует отметить, что переход тарифных планов и услуг в архив не означает их аннулирования. Все абоненты, которые подключили их ранее или подключат, пока они будут доступны, по-прежнему смогут ими пользоваться.

Что касается новых тарифных планов, которые будут введены в действие двенадцатого октября, то пока что о них известно не так много. «Киевстар» заверяет, что его эксперты позаботились о том, чтобы в них было все необходимое без дополнительных денежных трат. Ознакомиться с их условиями можно будет на официальном сайте мобильного оператора или у нас сразу после запуска тарифных планов.

Как мы писали ранее, недавно «Киевстар» запустил услугу, которая позволяет звонить за счет вызываемого абонента. Для этого не нужно подключать никаких дополнительных услуг. Все, что от вас требуется — просто набрать номер абонента, добавив к нему простой код 816 перед кодом Украины.

Например, для условного номера +380681234567 запрос будет выглядеть так: 8163801234567. Вы можете сделать так, чтобы ваши дети или пожилые родственники, нуждающиеся в присмотре, всегда звонили вам за ваш счет. Для этого просто сохраните у них в телефонной книге ваш номер в таком формате.