«Київстар» змінив умови користування популярними тарифами

Як повідомив мобільний оператор «Київстар», вже дванадцятого числа, менше, ніж через тиждень, він запустить нові тарифні плани, а також змінить умови користування рядом популярних тарифів.





Зміни тарифних планів

В першу чергу, цілий ряд тарифних планів перестане бути доступним для нових підключень. Це тарифні плани передоплати «Спілкування без меж», «Розваги без меж», «Відео без меж» і «Максимальний безлім», а також тарифні плани з лінійки «Все разом». Замість них будуть введені нові тарифи з пакетами телебачення і домашнього інтернету. Частина тарифних планів просто перейде в архів, а частина буде перейменована – тепер вони будуть називатися «Базовий 2020», «Сімейний 2020» та «Преміум HD 2020».

Також українцям стануть доступні для покупки нові пакети дзвінків на номери інших мобільних операторів та SMS-повідомлень. Всі попередні пакети залишаться доступними для підключення тільки до одинадцятого числа. Слід зазначити, що перехід тарифних планів і послуг в архів не означає їх анулювання. Всі абоненти, які підключили їх раніше або підключать, поки вони будуть доступні, як і раніше зможуть ними користуватися.

Що стосується нових тарифних планів, які будуть введені в дію дванадцятого жовтня, то поки що про них відомо не так багато. «Київстар» запевняє, що експерти оператора подбали про те, щоб в них було все необхідне без додаткових грошових витрат. Ознайомитися з їх умовами можна буде на офіційному сайті мобільного оператора або у нас відразу після запуску тарифних планів.

Як ми писали раніше, нещодавно «Київстар» запустив послугу, яка дозволяє дзвонити за рахунок абонента, що викликається. Для цього не потрібно підключати ніяких додаткових послуг. Все, що від вас вимагається – просто набрати номер абонента, додавши до нього простий код 816 перед кодом України.

Наприклад, для умовного номера +380681234567 запит буде виглядати так: 8163801234567. Ви можете зробити так, щоб ваші діти або літні родичі, які потребують стороннього догляду, завжди дзвонили вам за ваш рахунок. Для цього просто збережіть у їхній телефонній книзі ваш номер в такому форматі.