Советские квартиры подорожали: украинцы покупают вторичное жилье

Украинцы начали массово скупать вторичное жилье — как в столице, так и в регионах. В связи с этим цены на квартиры в домах советской застройки порядком выросли. Насколько повысилась стоимость жилья?





Подорожание старого жилья

По словам экспертов, более семидесяти процентов спроса на вторичное жилье — это небольшие, одно- и двухкомнатные квартиры в домах советской застройки. С начала года их стоимость возросла на семь-десять процентов, в зависимости от местоположения и конкретного региона. Средняя стоимость такой квартиры в крупных областных центрах, таких, как Одесса, Харьков, Львов, Днепр, составляет около тридцати пяти тысяч долларов, а в Киеве — пятидесяти тысяч.

Лидерами по подорожанию однокомнатных квартир являются Хмельницкая область, где они подорожали на 31, 5%, а также Днепропетровская, Винницкая и Полтавская, где стоимость советской недвижимости возросла на 26%. На 24% выросла цена жилья в Ровенской и Закарпатской областях. В Черниговской области квартиры подорожали на 22%, в Киевской — на 21. В других областях нашей страны цены возросли на пятнадцать-двадцать процентов.

По мнению экспертов, цены на вторичное жилье практически достигли максимума. В следующем годы среднегодовой рост цен вряд ли превысит три-пять процентов. Многие жители нашей страны и так не могут позволить себе даже такую недвижимость, не говоря уже о новостройках, и это серьезная проблема.

В целом, советское жилье, несмотря на то, что оно уже достаточно старое, продолжает котироваться на всей территории нашей страны на протяжении всех тридцати лет независимости. В 2021 году украинцы, как и в 2011, и в 2001 покупают квартиры, построенные во времена Советского Союза, но проблема в том, что сегодня многие из этих домов уже приближаются к аварийному состоянию. Это, впрочем, тема уже для отдельного разговора.