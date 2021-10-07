Експерти розповіли, яким стане клімат України в майбутньому

Зміни клімату торкнулися і нашу країну, і незабаром стануть незворотними. Швидше за все, українцям слід бути готовими до масштабних змін клімату, і підготуватися до них. Яким же, згідно з думкою експертів, буде клімат нашої країни через десятиліття?





Опустелювання або зелений рай?

Глобальне потепління – процес частково природний, частково штучний. Вченим давно відомі багатовікові цикли коливання температур, коли потепління змінюється похолоданням. Так, протягом XIV-XIX століть тривав так званий малий льодовиковий період, який змінився природним потеплінням. Таке було вже багато разів, проте зараз вперше за всю історію нашої планети в змінах клімату бере участь людина. Антропогенний вплив робить природне потепління ще більш сильним і більш непередбачуваним.

Що стосується нашої країни, то за останні сто років середня температура на її території зросла на 1,2 градуси, що більше, ніж в середньому по світу, де вона збільшилася на 1,1 градуси. Очікується, що до 2100 року температура на нашій планеті зросте на 2-2,5 градуси.

Експерти вважають, що клімат в нашій країні буде ставати все більш сухим. Пустелі на півдні і південному сході Середземномор’я почнуть розростатися, і від них весь регіон почнуть накривати сухі та дуже гарячі повітряні маси. Вони викличуть ще більше спустошення, яке почнеться в Криму і на Херсонщині, а потім почне просуватися на північний захід.

Взимку в Україні буде випадати менше снігу, але більше дощу. Дощовими будуть також весна і осінь, а літо – посушливим. Дощі не зможуть «оживити» сухі грунти, тому що вода по них буде просто стікати – подібна ситуація спостерігається, наприклад, на Близькому Сході. Навряд чи наша країна перетвориться на подобу Єгипту чи Саудівської Аравії, але прийняти це до відома все-таки варто.