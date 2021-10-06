Радянські квартири подорожчали: українці купують вторинне житло

Українці почали масово скуповувати вторинне житло – як в столиці, так і в регіонах. У зв’язку з цим ціни на квартири в будинках радянської забудови дещо виросли в ціні. Наскільки ж підвищилася вартість житла?





Подорожчання старого житла

За словами експертів, понад сімдесят відсотків попиту на вторинне житло – це невеликі, одно- та двокімнатні квартири в будинках радянської забудови. З початку року їх вартість зросла на сім-десять відсотків, в залежності від місця розташування і конкретного регіону. Середня вартість такої квартири у великих обласних центрах, таких, як Одеса, Харків, Львів, Дніпро, становить близько тридцяти п’яти тисяч доларів, а в Києві – п’ятдесяти тисяч.

Лідерами по здорожченню однокімнатних квартир є Хмельницька область, де вони подорожчали на 31, 5%, а також Дніпропетровська, Вінницька та Полтавська, де вартість радянської нерухомості зросла на 26%. На 24% зросла ціна житла в Рівненській і Закарпатській областях. У Чернігівській області квартири подорожчали на 22%, в Київській – на 21. В інших областях нашої країни ціни зросли на п’ятнадцять-двадцять відсотків.

На думку експертів, ціни на вторинне житло практично досягли максимуму. У наступному році середньорічне зростання цін навряд чи перевищить три-п’ять відсотків. Багато жителів нашої країни і так не можуть дозволити собі навіть таку нерухомість, не кажучи вже про новобудови. Це серйозна проблема, на яку звертають увагу багато спеціалістів.

В цілому, радянське житло, незважаючи на те, що воно вже досить старе, продовжує котируватися на всій території нашої країни протягом усіх тридцяти років незалежності. У 2021 році українці, як і в 2011, і в 2001 купують квартири, але проблема в тому, що сьогодні більшість з цих будинків вже наближаються до аварійного стану. Це, втім, тема для окремої розмови.